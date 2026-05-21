Магуайр не включён в состав Англии на ЧМ, футболист шокирован этой новостью — Джейкобс

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не будет включён в заявку сборной Англии на грядущий чемпионат мира. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 33-летний футболист шокирован решением тренерского штаба Томаса Тухеля.

Магуайр выступал в составе сборной Англии с 2017 года. За этот период защитник принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. В 2026 году Магуайр играл в товарищеских встречах с Уругваем (1:1) и Японией (0:1).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: