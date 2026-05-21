Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Унион» Берлин объявил нового главного тренера вместо Мари-Луизе Эты

«Унион» Берлин объявил нового главного тренера вместо Мари-Луизе Эты
Берлинский «Унион» объявил имя нового главного тренера команды вместо Мари-Луизе Эты. Им стал Мауро Лустринелли. Ранее наставник возглавлял молодёжные сборные Швейцарии разных возрастов и «Тун».

«Я с нетерпением жду вызова, который мне предстоит принять в «Унион» Берлин. Это особенный клуб с чёткими ценностями и честными людьми. Я полон мотивации и предвкушения начала нового пути вместе с руководством, персоналом, болельщиками и, конечно же, командой. Благодаря единству, страсти, честной работе и смелости мы сможем добиться успеха вместе», – приводит слова Лустринелли официальный сайт «Униона».

Мари-Луизе Эта временно руководила берлинской командой во второй половине сезона. Вместе с ней «Унион» одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Клуб закончил сезон на 11-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков.

