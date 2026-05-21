«Шокирован и опустошён». Магуайр — о невызове в сборную Англии на ЧМ-2026

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на решение тренерского штаба сборной Англии не включать его в заявку команды на чемпионат мира 2026 года.

«Я был уверен, что смогу сыграть важную роль этим летом, выступая за свою страну, после того сезона, который я провёл. Я был шокирован и опустошён этим решением. Желаю футболистам всего наилучшего», — приводит слова Магуайра журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

Магуайр выступал в составе сборной Англии с 2017 года. За этот период защитник принял участие в 66 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. В 2026 году Магуайр играл в товарищеских встречах с Уругваем (1:1) и Японией (0:1).

