Моуринью необходимо использовать связку Мбаппе и Винисиуса, их продажа невозможна — AS

Португальский тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», получил в качестве одного из первых заданий наладить взаимодействие связки нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» не рассматривают вариант с продажей одного из этих футболистов, поскольку в них видят будущее проекта «сливочных». Подчёркивается, что перед Моуринью стоит задача сделать связку Мбаппе и Винисиуса конкурентоспособной не только в Испании, но и в Лиге чемпионов.

До завершения контракта бразильского нападающего остаётся год, однако переговоры между сторонами постепенно продвигаются. В «Реале» верят, что соглашение о новом контракте будет достигнуто до чемпионата мира 2026 года.

