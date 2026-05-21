Антони высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Фланговый нападающий «Бетиса» Антони отреагировал на невключение в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

«Я хотел быть там, но такова жизнь. Очень горжусь тем, чего добился. Не думаю, что это несправедливо; талантливых игроков много», – приводит слова Антони аккаунт El Chiringuito в социальной сети X.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти 18 мая объявил итоговый состав из 26 футболистов. Антони не попал в список, несмотря на 14 голов и девять результативных передач в завершившемся сезоне. Вместо него в заявку включён Неймар, а компанию в нападении ему составят Винисиус Жуниор, Рафинья и Эндрик. Бразилия попала в группу C, где встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.