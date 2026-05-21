Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026

Антони высказался о непопадании в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026
Комментарии

Фланговый нападающий «Бетиса» Антони отреагировал на невключение в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

«Я хотел быть там, но такова жизнь. Очень горжусь тем, чего добился. Не думаю, что это несправедливо; талантливых игроков много», – приводит слова Антони аккаунт El Chiringuito в социальной сети X.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти 18 мая объявил итоговый состав из 26 футболистов. Антони не попал в список, несмотря на 14 голов и девять результативных передач в завершившемся сезоне. Вместо него в заявку включён Неймар, а компанию в нападении ему составят Винисиус Жуниор, Рафинья и Эндрик. Бразилия попала в группу C, где встретится с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Материалы по теме
Шоу Анчелотти с заявкой Бразилии на ЧМ! Неймар рыдал от счастья, оба зенитовца тоже едут
Шоу Анчелотти с заявкой Бразилии на ЧМ! Неймар рыдал от счастья, оба зенитовца тоже едут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android