Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Артета рассказал трогательную историю, как он узнал о чемпионстве «Арсенала»

Микель Артета рассказал трогательную историю, как он узнал о чемпионстве «Арсенала»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как он узнал о победе «Арсенала» в английской Премьер-лиге. Это произошло после того, как «Манчестер Сити» не смог переиграть «Борнмут» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Это одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал. Я должен был быть здесь, на базе, смотреть игру с ребятами и персоналом, потому что они этого хотели, но я не смог. Думаю, минут через 20, перед игрой, мне пришлось уйти. Я не смог проявить ту энергию, которую хотел, и думаю, это был также подходящий момент, чтобы посмотреть игру вместе, побыть самими собой и просто увидеть, каким будет результат. Я вернулся домой, вышел в сад, начал разводить костер и готовить барбекю, поэтому я ничего не смотрел. Я просто слышал какие-то звуки на заднем плане, в гостиной, и вдруг произошло волшебство.

Мой старший сын открыл садовую дверь. Он побежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папа». Потом подошли мои два других сына и моя жена, и это было прекрасно. Просто видеть эту радость у них, то, что они всегда со мной, это было волшебно. Минуту спустя Мартин [Эдегор] сделал видеозвонок: «Где ты?» — сказал он, — «Приезжай». Я ответил: «Наслаждайся этим немного, и увидимся через несколько часов где-нибудь в Лондоне», приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 встречах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.

Материалы по теме
Как футболисты «Арсенала» узнали, что выиграли АПЛ. Видео
Истории
Как футболисты «Арсенала» узнали, что выиграли АПЛ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android