Микель Артета рассказал трогательную историю, как он узнал о чемпионстве «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как он узнал о победе «Арсенала» в английской Премьер-лиге. Это произошло после того, как «Манчестер Сити» не смог переиграть «Борнмут» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

«Это одно из лучших чувств, которые я когда-либо испытывал. Я должен был быть здесь, на базе, смотреть игру с ребятами и персоналом, потому что они этого хотели, но я не смог. Думаю, минут через 20, перед игрой, мне пришлось уйти. Я не смог проявить ту энергию, которую хотел, и думаю, это был также подходящий момент, чтобы посмотреть игру вместе, побыть самими собой и просто увидеть, каким будет результат. Я вернулся домой, вышел в сад, начал разводить костер и готовить барбекю, поэтому я ничего не смотрел. Я просто слышал какие-то звуки на заднем плане, в гостиной, и вдруг произошло волшебство.

Мой старший сын открыл садовую дверь. Он побежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папа». Потом подошли мои два других сына и моя жена, и это было прекрасно. Просто видеть эту радость у них, то, что они всегда со мной, это было волшебно. Минуту спустя Мартин [Эдегор] сделал видеозвонок: «Где ты?» — сказал он, — «Приезжай». Я ответил: «Наслаждайся этим немного, и увидимся через несколько часов где-нибудь в Лондоне», приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 встречах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.