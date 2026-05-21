Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026 — Романо

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден, защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу и защитник «Милана» Фикайо Томори не будут включены в состав сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, вместо Фодена в состав английской национальной команды может войти Нони Мадуэке из «Арсенала».

Ранее пресс-служба «трёх львов» заявила, что итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу, 22 мая. На ЧМ-2026 команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в группе L. Её соперниками будут Хорватия, Гана и Панама.

