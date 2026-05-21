«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: стартовый состав гостей на матч 34-го тура Про-Лиги

Сегодня, 21 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Маджмаа» (Аль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Аль-Хиляля»: Буну, Аль-Харби, Аль-Тамбакти, Эрнандес, Невеш, Милинкович-Савич, Канно, Аль-Давсари, Мандаш, Малком, Леонардо.

После 33 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль», заработавший 81 очко. «Аль-Фейха» набрала 38 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Симоне Индзаги одолела «Неом» — 2:0, а «Аль-Фейха» разгромно проиграла «Дамаку» со счётом 0:3.