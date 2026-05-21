Иванов: буду не против, если Березуцкий захочет остаться в «Урале» после сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о будущем главного тренера екатеринбургской команды Василия Березуцкого. 20 мая «Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1) в первом переходном матче за право сыграть в следующем сезоне Мир РПЛ. Ответная встреча пройдёт 23 мая на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Мы же осознанно приглашали Василия Владимировича и видим, как хорошо он работает. Может быть, сначала были какие‑то недопонимания в коллективе, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я вижу, как в тренерском штабе стараются, трудятся день и ночь, стараясь на современный лад перестроить команду, что меня полностью устраивает.

Однако сейчас не могу точно сказать, что будет после последней игры сезона, так как я не Нострадамус. И мне не хочется перед встречей в Каспийске ничего комментировать, потому что вдруг он прочитает, начнёт думать о чём‑то излишне. Хотя я знаю, что он не читает прессу. Но всё равно — зачем? Сейчас и перед ним, и передо мной, и перед всем клубом стоит одна задача, которую мы будем стараться выполнить. Да, несправедливо проиграли махачкалинскому «Динамо» в первом матче, однако игроки развиваются, начинают понимать главного тренера. Так что всё нормально, я буду не против, если Березуцкий захочет остаться в «Урале» после этого сезона», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

