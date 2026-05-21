Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сборная ЮАР опубликовала расширенный состав на ЧМ-2026

Сборная ЮАР опубликовала расширенный состав на ЧМ-2026
Тренерский штаб сборной ЮАР объявил расширенный состав команды перед чемпионатом мира 2026 года. Окончательная заявка африканской сборной на турнир будет опубликована 27 мая.

Фото: Национальная команда Южной Африки

Вратари: Ронвен Уильямс, Рикардо Госс, Брэндон Петерсон, Сифо Шайн.

Защитники: Хулисо Мудау, Олвету Маханя, Брэдли Кросс, Табисо Моньяне, Табанг Матулуди, Нкосинати Сибиси, Обрей Модиба, Мбекезели Мбокази, Име Окон, Самукело Кабини.

Полузащитники: Тебохо Мокоена, Джейден Адамс, Бруклин Поггенпоел, Лебоханг Мабоэ, Талент Мбатха, Яя Ситхоле.

Нападающие: Осуин Апполлис, Тшепанг Мореми, Эвиденс Макгопа, Лайл Фостер, Икраам Рейнерс, Релебохиль Мофокенг, Темба Зване, Патрик Масванганьи, Тапело Морена, Тапело Масеко, Камогело Себелебеле.

На ЧМ-2026 команде ЮАР предстоит сыграть в группе A. Её соперниками будут сборные Мексики, Южной Кореи и Чехии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

