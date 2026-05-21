Судьи Испании подали жалобу на главу «Реала» и телевидение «сливочных»

Ассоциация испанских футбольных судей (AESAF) подала жалобу в Комиссию по борьбе с насилием на президента мадридского «Реала» Флорентино Переса и телевидение «сливочных». Ранее глава «Королевского клуба» заявлял о коррупции в испанском арбитраже.

«Жалобы были поданы против г-на Переса, а также против телевидения «Реала» в рамках институциональной линии действий, поддерживаемой AESAF с целью защиты достоинства и честности испанских судей. Ассоциация считает, что повторение определённых публичных высказываний, а также продолжающееся распространение контента, в котором клуб систематически ставит под сомнение или дискредитирует арбитражный коллектив, способствуют уменьшению уважения к нему. Оно необходимо для правильного развития спортивной деятельности, а отсутствие уважения может способствовать возникновению напряжённости, враждебности или насилия по отношению к судьям», — цитирует заявление AS.

