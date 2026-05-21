Палмер и Колуилл пропустят чемпионат мира 2026 года — журналист Лоу

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер и защитник «синих» Ливай Колуилл пропустят чемпионат мира — 2026. Оба футболиста не будут включены в заявку сборной Англии на мировое первенство. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Палмер принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Футболист пропустил 26 встреч за клуб и сборную из-за травм. Колуилл с лета 2025 года по апрель 2026 года восстанавливался после разрыва крестообразной связки. Защитник сыграл четыре матча во всех турнирах.

