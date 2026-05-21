Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером всех времён

Луис Энрике объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером всех времён
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о влиянии Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», на мировой футбол.

«Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне ещё много лет, потому что он образец для подражания, потому что для меня он лучший тренер всех времён. Не из-за количества трофеев, а из-за того, какие идеи он транслирует, как он это делает, как Пеп изменил игру, как он осмелился смещать центральных защитников или крайних защитников в центр поля. Однажды Гвардиола выдвинет своих центральных защитников вперёд, и все начнут ему подражать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные, и в этом он номер один», — сказал Энрике в интервью Movistar.

Гвардиола и Энрике — единственные два тренера в истории, которые выиграли требл с двумя разными клубами. Гвардиола — с «Барселоной» и «Манчестер Сити», Энрике — с «Барселоной» и «ПСЖ».

Материалы по теме
Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании этого сезона. Достижения тренера
Истории
Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании этого сезона. Достижения тренера

Художник одновременно нарисовал Гвардиолу и 11 игроков «Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android