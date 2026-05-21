Луис Энрике объяснил, почему считает Гвардиолу лучшим тренером всех времён

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о влиянии Хосепа Гвардиолы, возглавляющего «Манчестер Сити», на мировой футбол.

«Я хотел бы видеть Пепа на высшем уровне ещё много лет, потому что он образец для подражания, потому что для меня он лучший тренер всех времён. Не из-за количества трофеев, а из-за того, какие идеи он транслирует, как он это делает, как Пеп изменил игру, как он осмелился смещать центральных защитников или крайних защитников в центр поля. Однажды Гвардиола выдвинет своих центральных защитников вперёд, и все начнут ему подражать. Очень немногие обладают такой способностью. Только избранные, и в этом он номер один», — сказал Энрике в интервью Movistar.

Гвардиола и Энрике — единственные два тренера в истории, которые выиграли требл с двумя разными клубами. Гвардиола — с «Барселоной» и «Манчестер Сити», Энрике — с «Барселоной» и «ПСЖ».

