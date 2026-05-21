«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: гол Маркоса Леонардо на 38-й минуте не засчитан

В эти минуты идёт матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Игра проходит на стадионе «Аль-Маджмаа» (Аль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Счёт в матче – 0:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий Маркос Леонардо забил второй гол гостей на 38-й минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот. Ранее счёт в матче открыл нападающий гостей Султан Мандаш на четвёртой минуте.

После 33 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль», заработавший 81 очко. «Аль-Фейха» набрала 38 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре команда Симоне Индзаги одолела «Неом» — 2:0, а «Аль-Фейха» разгромно проиграла «Дамаку» со счётом 0:3.