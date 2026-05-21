Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Хайкин — вне заявки сборной Норвегии на ЧМ-2026, Эдегор и Холанд — в ней

Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав команды, которая примет участие в чемпионате мира 2026 года. Отметим, в него не попал российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин.

Вратари: Эрьян Нюланд («Севилья»), Эгиль Сельвик («Уотфорд»), Сандер Тангвик («Гамбург»).

Защитники: Кристоффер Аер («Брентфорд»), Фредрик Бьёркан («Будё-Глимт»), Сондре Лангос («Дерби Каунти»), Торбьёрн Хеггем («Болонья»), Лео Эстигор («Дженоа»), Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд), Давид Вольфе («Вулверхэмптон»), Хенрик Фальхенер («Викинг»).

Полузащитники: Маркус Педерсен («Торино»), Мартин Эдегор («Арсенал» Лондон), Патрик Берг («Будё-Глимт»), Тело Осгор («Рейнджерс»), Сандер Берге («Фулхэм»), Оскар Бобб («Фулхэм»), Йенс Петтер Хёуге («Будё-Глимт»), Фредрик Эурснес («Бенфика»), Андреас Шельдеруп («Бенфика»), Кристиан Торстведт («Сассуоло»), Мортен Торсбю («Дженоа»).

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Александр Сёрлот («Атлетико» Мадрид), Йёрген Странн Ларсен («Кристал Пэлас»), Антонио Нуса (РБ «Лейпциг»).

На данный момент Норвегия занимает 31-е место в рейтинге сборных от ФИФА. На ЧМ-2026 команде предстоит сыграть в группе I. Её соперниками будут сборные Франции, Сенегала и Ирака.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

