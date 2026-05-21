«Трабзонспор» запрашивает € 25 млн за форварда, интересующего «Зенит» — Sporx

«Зенит» готов сделать предложение «Трабзонспору» в размере € 15 млн о трансфере 22-летнего нападающего Фелипе Аугусто. Однако турецкий клуб запрашивает € 25 млн. Об этом сообщает Sporx.

По информации источника, минувшей зимой сине-бело-голубые предлагали € 10 млн за трансфер бразильского футболиста, но получили отказ. Интерес к Аугусто также проявляет «Бенфика».

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: