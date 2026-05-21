Рыночная стоимость Чалова снизилась на € 1 млн, Макарова — на € 300 тыс. — Transfermarkt

Рыночная стоимость российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова, арендованного в феврале «Кайсериспором», снизилась на € 1 млн после обновления цен в чемпионате Турции на портале Transfermarkt. На текущий момент оценочная стоимость 28-летнего форварда составляет € 4 млн.

Трансферная стоимость 28-летнего крайнего нападающего «Кайсериспора» Дениса Макарова стала меньше на € 300 тыс. и на текущий момент составляет € 1,2 млн.

Стоимость защитника «Антальяспора» Георгия Джикии упала на € 500 тыс. и составляет € 1 млн.

Напомним, по итогам нынешнего сезона чемпионата Турции «Кайсериспор» покинул высший дивизион.

