Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» нацелился на защитника Витиньо из «Ботафого» — ESPN

Правый защитник «Ботафого» Витиньо является одной из приоритетных целей «Зенита» на летнее трансферное окно. Об этом сообщает бразильская редакция ESPN.

По информации источника, на текущий момент между сторонами идут переговоры, однако санкт-петербургский клуб не делал официального предложения о трансфере 26-летнего футболиста. Интерес к Витиньо также проявляют «Палмейрас» и «Крузейро».

Витиньо играет за «Ботафого» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

