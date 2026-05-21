Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Аль-Фейха — Аль-Хиляль, результат матча 21 мая 2026, счет 0:1, 34-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Хиляль» минимально обыграл «Аль-Фейху» в заключительном туре Про-Лиги
Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Маджмаа» (Аль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
0 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Мандаш – 4'    

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Султан Мандаш на четвёртой минуте.

В параллельном матче «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1.

По итогам сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Аль-Фейха» набрала 38 очков и занял 10-е место.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
