«Аль-Хиляль» минимально обыграл «Аль-Фейху» в заключительном туре Про-Лиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Игра проходила на стадионе «Аль-Маджмаа» (Аль-Маджмаа, Саудовская Аравия). Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Султан Мандаш на четвёртой минуте.

В параллельном матче «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1.

По итогам сезона чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Аль-Фейха» набрала 38 очков и занял 10-е место.