ФК «Локомотив» отреагировал на выигрыш хоккейным «Локомотивом» Кубка Гагарина
Поделиться
Московский «Локомотив» отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина. В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 ярославцы победили «Ак Барс» со счётом 3:2 (4-2 — в серии).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
21 мая 2026, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Кирьянов, Красковский) – 04:05 (5x5) 0:2 Сурин (Красковский, Кирьянов) – 13:55 (5x5) 0:3 Шалунов – 52:30 (5x5) 1:3 Тодд (Лямкин, Барабанов) – 54:27 (5x5) 2:3 Лямкин (Барабанов, Миллер) – 57:08 (5x5)
«Они снова сделали это! Второй год подряд! Лучшие!» — написано в сообщении железнодорожников в телеграм-канале.
«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.
На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».
Материалы по теме
«Золотая» эра «Локомотива»:
Комментарии
- 21 мая 2026
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:44
-
22:38
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:12
-
22:00
-
21:39
-
21:37
-
21:37
-
21:22
-
21:15
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:22
-
20:20
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:41
-
19:39
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:17
-
19:09