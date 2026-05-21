ФК «Локомотив» отреагировал на выигрыш хоккейным «Локомотивом» Кубка Гагарина

Московский «Локомотив» отреагировал на победу ярославского «Локомотива» в Кубке Гагарина. В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 ярославцы победили «Ак Барс» со счётом 3:2 (4-2 — в серии).

«Они снова сделали это! Второй год подряд! Лучшие!» — написано в сообщении железнодорожников в телеграм-канале.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. В прошлом сезоне ярославцы одержали победу над челябинским «Трактором» в финальной серии со счётом 4-1.

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи встречах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

