«Аль-Наср» — «Дамак»: Коман укрепил преимущество хозяев на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. На момент выхода новости счёт – 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 52-й минуте вингер Кингсли Коман укрепил преимущество хозяев.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Садио Мане.

После 33 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль», заработавший 81 очко. «Дамак» набрал 29 очков и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

