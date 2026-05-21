Роналду забил 972-й гол в карьере со штрафного в решающем матче Про-Лиги
Поделиться
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 972-й гол в карьере со штрафного в матче заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги с «Дамаком». 41-летний форвард отметился забитым мячом на 63-й минуте.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35' 2:0 Коман – 52' 2:1 Силла – 58' 3:1 Роналду – 63' 4:1 Роналду – 81'
Роналду забил 143 гола за сборную Португалии и 829 мячей – на клубном уровне.
Игра проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. На момент выхода новости счёт – 3:1 в пользу хозяев.
В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:
Комментарии
- 21 мая 2026
-
23:07
-
23:04
-
23:02
-
22:57
-
22:57
-
22:56
-
22:48
-
22:44
-
22:38
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:12
-
22:00
-
21:39
-
21:37
-
21:37
-
21:22
-
21:15
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:45
-
20:41
-
20:22
-
20:20
-
20:07
-
20:01
-
19:57
-
19:41
-
19:39
-
19:28
-
19:27
-
19:22