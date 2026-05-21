Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Роналду забил 972-й гол в карьере со штрафного в решающем матче Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 972-й гол в карьере со штрафного в матче заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги с «Дамаком». 41-летний форвард отметился забитым мячом на 63-й минуте.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

Роналду забил 143 гола за сборную Португалии и 829 мячей – на клубном уровне.

Игра проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. На момент выхода новости счёт – 3:1 в пользу хозяев.

В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

Роналду наконец станет чемпионом Саудовской Аравии? Решающий матч «Аль-Насра» на «Чемпе»
Роналду наконец станет чемпионом Саудовской Аравии? Решающий матч «Аль-Насра» на «Чемпе»

