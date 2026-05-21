Зырянов, Масляев и Сафиуллин стали кандидатами на довыборы в исполком РФС

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов, член совета директоров московского «Спартака» Иван Масляев и президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин стали кандидатами на довыборы в исполком Российского футбольного союза. Сама процедура довыборов пройдёт 27 июня на конференции РФС. Об этом сообщает телеграм-канал организации.

Константин Зырянов стал председателем правления сине-бело-голубых в августе 2025 года. По итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.