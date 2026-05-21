Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Дамак: Роналду оформил дубль на 81-й минуте в матче 34-го тура Про-Лиги 2025/2026, 21 мая 2026

«Аль-Наср» — «Дамак»: Роналду оформил дубль на 81-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:00 мск. На момент выхода новости счёт – 4:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

На 81-й минуте Роналду оформил дубль.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. На 52-й минуте вингер Кингсли Коман укрепил преимущество хозяев. На 58-й минуте полузащитник «Дамака» Морлайе Силла забил гол с пенальти. На 63-й минуте форвард Криштиану Роналду забил третий мяч хозяев.

После 33 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 83 очка и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль», заработавший 81 очко. «Дамак» набрал 29 очков и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду остался один шаг до долгожданного чемпионства. Трофеи ускользают уже пять лет!
Роналду остался один шаг до долгожданного чемпионства. Трофеи ускользают уже пять лет!

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android