Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Дамак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Наср — Дамак, результат матча 21 мая 2026, счет 4:1, 34-й тур Про-Лиги 2025/2026

Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» и стать чемпионом Саудовской Аравии
Комментарии

Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. В начале второго тайма вингер Кингсли Коман укрепил преимущество хозяев. На 58-й минуте полузащитник «Дамака» Морлайе Силла забил гол с пенальти. На 63-й минуте форвард Криштиану Роналду забил третий мяч хозяев. На 81-й минуте Роналду оформил дубль.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.

В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду наконец станет чемпионом Саудовской Аравии? Решающий матч «Аль-Насра» на «Чемпе»
Live
Роналду наконец станет чемпионом Саудовской Аравии? Решающий матч «Аль-Насра» на «Чемпе»

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android