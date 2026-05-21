Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» и стать чемпионом Саудовской Аравии

Завершился матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Наср» и «Дамак». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

На 35-й минуте счёт открыл нападающий «Аль-Насра» Садио Мане. В начале второго тайма вингер Кингсли Коман укрепил преимущество хозяев. На 58-й минуте полузащитник «Дамака» Морлайе Силла забил гол с пенальти. На 63-й минуте форвард Криштиану Роналду забил третий мяч хозяев. На 81-й минуте Роналду оформил дубль.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.

В минувшем туре команда Жорже Жезуша сыграла вничью с «Аль-Хилялем» — 1:1, а «Дамак» разгромил «Аль-Фейху» со счётом 3:0.

