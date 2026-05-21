Фото: Роналду плакал на последних минутах матча, в котором «Аль-Наср» выиграл Про-Лигу

Фото: Роналду плакал на последних минутах матча, в котором «Аль-Наср» выиграл Про-Лигу
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду плакал на скамейке запасных на последних минутах матча заключительного, 34-го тура Про-Лиги с «Дамаком» (4:1), по итогам которого команда из Эр-Рияда стала чемпионом Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

Фото: Кадр из трансляции Okko

41-летний форвард отметился дублем в указанной встрече. Роналду поразил ворота «Дамака» на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.

Роналду стал победителем национальной лиги в восьмой раз в карьере

