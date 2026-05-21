«Аль-Наср» разгромно обыграл «Дамак» со счётом 4:1 и стал победителем саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, нападающий команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги он провёл 30 встреч, в которых забил 28 голов и отдал две результативные передачи.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.