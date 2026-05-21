41-летний Роналду выиграл 35-й трофей за карьеру
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вместе с командой стал победителем чемпионата Саудовской Аравии. Для португальца этот трофей оказался 35-м в карьере.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35' 2:0 Коман – 52' 2:1 Силла – 58' 3:1 Роналду – 63' 4:1 Роналду – 81'
Один трофей Роналду выиграл со «Спортингом», девять — с «Манчестер Юнайтед». 15 трофеев в копилку Криштиану добавил с мадридским «Реалом», ещё пять — с «Ювентусом». Три трофея Роналду взял со сборной Португалии и два — с «Аль-Насром».
Для сравнения: самым титулованным футболистом в мире является Лионель Месси, у которого 45 трофеев. В тройку также входят бразильцы Дани Алвес (41) и Маркиньос (40). У египтянина Хассана и испанца Серхио Бускетса – по 39 трофеев.
