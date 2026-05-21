Фото: первые эмоции Роналду после выигрыша «Аль-Насром» Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду надел на себя португальский флаг и улыбался после победы команды в матче заключительного, 34-го тура Про-Лиги с «Дамаком» (4:1), по итогам которого она стала чемпионом Саудовской Аравии.

Фото: Кадр из трансляции Okko

41-летний форвард отметился дублем в указанной встрече. Роналду поразил ворота «Дамака» на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.

