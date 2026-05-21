«Вольфсбург» и «Падерборн 07» не выявили победителя в первом переходном матче Бундеслиги

Завершился первый переходный матч за право принять участие в немецкой Бундеслиге в сезоне-2026/2027, в котором встречались «Вольфсбург» и «Падерборн 07». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

В конце встречи на 90+2-й минуте полузащитник гостей Йона Штиккер получил жёлтую карточку. Через две минуты хавбек вновь нарушил правила и был удалён с поля.

Ответная встреча команда пройдёт в понедельник, 25 мая, на стадионе «Хоум Делюкс Арена» в Падерборне.

По итогам сезона в Бундеслиге уже понизились в классе «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие в 34 матчах по 28 очков.