Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вольфсбург — Падерборн 07, результат матча 21 мая 2026, счет 0:0, первый переходный матч Бундеслиги 2025/2026

«Вольфсбург» и «Падерборн 07» не выявили победителя в первом переходном матче Бундеслиги
Комментарии

Завершился первый переходный матч за право принять участие в немецкой Бундеслиге в сезоне-2026/2027, в котором встречались «Вольфсбург» и «Падерборн 07». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Германия — Переходные матчи . Финал. 1-й матч
21 мая 2026, четверг. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 0
Падерборн 07
Падерборн
Удаления: нет / Штиккер – 90+4'

В конце встречи на 90+2-й минуте полузащитник гостей Йона Штиккер получил жёлтую карточку. Через две минуты хавбек вновь нарушил правила и был удалён с поля.

Ответная встреча команда пройдёт в понедельник, 25 мая, на стадионе «Хоум Делюкс Арена» в Падерборне.

По итогам сезона в Бундеслиге уже понизились в классе «Хайденхайм» и «Санкт-Паули», набравшие в 34 матчах по 28 очков.

Материалы по теме
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android