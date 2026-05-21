Роналду выиграл первый клубный трофей за три года
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду выиграл первый клубный трофей за три года после того, как команда из Эр-Рияда стала чемпионом Саудовской Аравии. Последний раз португальский форвард завоёвывал трофей на клубном уровне в 2023 году, когда «Аль-Наср» стал победителем Арабской ЛЧ.
В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35' 2:0 Коман – 52' 2:1 Силла – 58' 3:1 Роналду – 63' 4:1 Роналду – 81'
По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка.
