Агент Алвеса: предыдущий тренер ЦСКА помешал Матеусу, но он хочет остаться

Агент Алвеса: предыдущий тренер ЦСКА помешал Матеусу, но он хочет остаться
Футбольный агент Лекка Де Камарго, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, назвал бывшего главного тренера армейцев Фабио Челестини причиной неудачной игры бразильца и заявил о желании футболиста остаться в московской команде.

«Матеус хочет остаться в ЦСКА. Небольшие повреждения и предыдущий главный тренер ЦСКА (Фабио Челестини. — Прим. «Чемпионата») помешали ему в 2026 году. Но Алвес уйдёт только в том случае, если он не нужен ЦСКА. В наши планы не входит переход в другой клуб», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По итогам минувшего сезона Алвес провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Чемпионы из «Зенита», главный бомбардир или «Бэйл из ЦСКА». Кто лучший в 30-м туре РПЛ?
Чемпионы из «Зенита», главный бомбардир или «Бэйл из ЦСКА». Кто лучший в 30-м туре РПЛ?
