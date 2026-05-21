Роналду стал чемпионом национальной лиги впервые с 2020 года

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказался чемпионом национальной лиги впервые с 2020 года после того, как команда из Эр-Рияда выиграла саудовскую Про-Лигу. В сезоне-2019/2020 португальский форвард в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка.

