Роналду одним словом отреагировал на чемпионство «Аль-Насра» в Про-Лиге

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в чемпионате Саудовской Аравии.
«Чемпионы!» — написал португальский форвард. При этом футболист сопроводил публикацию фотографиями с самим собой.
В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.
По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.
