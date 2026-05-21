Роналду одним словом отреагировал на чемпионство «Аль-Насра» в Про-Лиге

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу команды в чемпионате Саудовской Аравии.

«Чемпионы!» — написал португальский форвард. При этом футболист сопроводил публикацию фотографиями с самим собой.

Фото: ФК «Аль-Наср»

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.

Материалы по теме Роналду стал чемпионом национальной лиги впервые с 2020 года

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: