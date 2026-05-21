«Аль-Наср» впервые за шесть лет выиграл чемпионат Саудовской Аравии

«Аль-Наср» одолел «Дамак» со счётом 4:1 и стал победителем саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026. Тем самым команда из Эр-Рияда выиграла чемпионат Саудовской Аравии впервые за шесть лет.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35'     2:0 Коман – 52'     2:1 Силла – 58'     3:1 Роналду – 63'     4:1 Роналду – 81'    

С момента последнего чемпионства «Аль-Наср» дважды занимал второе место в таблице Про-Лиги, а также два раза становился третьим и один раз – шестым.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке.

Отметим, что нападающий и капитан команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Роналду наконец-то чемпион СА! Забил прямым ударом со штрафного и плакал от счастья! Видео
