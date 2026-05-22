Роналду забил 973-й гол в карьере в матче, в котором «Аль-Наср» стал победителем Про-Лиги
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 973-й гол в карьере в матче заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги с «Дамаком» (4:1). 41-летний форвард отличился на 81-й минуте. Ранее, на 63-й минуте, португалец забил 972-й гол в карьере.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 34-й тур
21 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 1
Дамак
Хамис-Мушайт
1:0 Мане – 35' 2:0 Коман – 52' 2:1 Силла – 58' 3:1 Роналду – 63' 4:1 Роналду – 81'
Роналду забил 143 гола за сборную Португалии и 830 мячей – на клубном уровне.
По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка. Замкнул тройку лидеров «Аль-Ахли» с 81 очком. «Дамак» набрал 29 очков и расположился на 16-й строчке, в зоне вылета.
