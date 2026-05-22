Артета рассказал, что поблагодарил тренера «Борнмута» после ничьей с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что поблагодарил наставника «Борнмута» Андони Ираолу после матча 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором «вишни» сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Благодаря этому результату «пушкари» выиграли АПЛ.

«Я позвонил ему вчера, прежде всего, чтобы поздравить его с невероятной работой, которую он проделал с «Борнмутом». Конечно, я сказал, что они почти отобрали у нас Премьер-лигу («Арсенал» проиграл «Борнмуту» 1:2. — Прим. «Чемпионата»), а теперь помогли нам её выиграть! Поэтому я хотел быстро позвонить, чтобы поблагодарить его, выразить своё восхищение им и пожелать ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры, который, я уверен, будет очень и очень успешным», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 встречах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.