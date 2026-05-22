«Титулы следуют за ним». Nike поздравил Роналду с чемпионством в Саудовской Аравии

Американский бренд одежды Nike поздравил нападающего и капитана «Аль-Насра» Криштиану Роналду с чемпионством в Саудовской Аравии.

«Куда бы ни отправился Криштиану, чемпионские титулы следуют за ним», — написано в сообщении Nike в аккаунте в социальной сети.

Также компания опубликовала фотографию Роналду с подписью: «Победы никогда не заканчиваются».

Фото: Nike

В заключительном, 34-м туре саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» разгромил «Дамак» со счётом 4:1. В этой игре Роналду отметился дублем. 41-летний форвард поразил ворота соперника на 63-й и 81-й минутах.

По итогам чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка.

