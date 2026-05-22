«Краснодару» интересен футболист «Ботафого» стоимостью € 8 млн — Globo

«Краснодар» проявляет интерес к крайнему нападающему «Ботафого» Матеусу Мартинсу. «Фейеноорд», «Ковентри Сити» и «Сельта» также следят за 22-летним футболистом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, бразильский клуб готов продать Мартинса за € 8 млн.

Нападающий играет за «Ботафого» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Мартинс принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

