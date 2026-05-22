Микель Артета высказался о противостоянии с «Ман Сити» Гвардиолы после победы в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы в английской Премьер-лиге высказался о противостоянии с «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Они сыграли огромную роль в этом пути, и Пеп – тоже. Во-первых, потому что я начал свою тренерскую карьеру с ним, а во-вторых, не только Пеп и «Манчестер Сити», но и другие соперники в лиге, и все наши коллеги. Они продолжают поднимать планку до невероятных высот, и единственное, что это пробудило во мне, игроках, персонале и клубе, — это стремление повышать этот уровень и стандарты, чтобы стараться быть лучше. В последние несколько лет мы были очень, очень близки к победе, и на этот раз, к счастью, нам удалось её одержать», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» стал победителем в АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 встречах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го.

Каким был мир, когда «Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии
