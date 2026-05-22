Травма Неймара оказалась серьёзнее, чем сообщал «Сантос» — ESPN

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) располагает сведениями, что у нападающего национальной команды Неймара, вызванного на чемпионат мира 2026 года, не просто лёгкий отёк, а его восстановление может занять больше времени, чем сообщал «Сантос». Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в CBF недовольны из-за отсутствия точных данных насчёт здоровья 34-летнего форварда. Подчёркивается, что участие Неймара в товарищеских матчах с Панамой (31 мая) и Египтом (5 июня) в преддверии мирового первенства маловероятно. Также тренерский штаб Карло Анчелотти обсудит, позволит ли физическое состояние Неймара сыграть ему во встрече 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Марокко (14 июня).

