Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш объявил, что покидает команду после чемпионства

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш заявил, что покидает команду после победы в саудовской Про-Лиге сезона-2025/2026.

«Я принял этот вызов [тренировать «Аль-Наср»] только потому, что сказал Криштиану: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду». Всё. Для меня это свершилось. Это последний матч, который я провел в качестве тренера «Аль-Насра», – приводит слова Жезуша аккаунт Canal GOAT в социальной сети X.

Португальский наставник возглавил команду в августе 2025 года.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка.

Отметим, что нападающий и капитан команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.