Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш объявил, что покидает команду после чемпионства

Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш объявил, что покидает команду после чемпионства
Комментарии

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш заявил, что покидает команду после победы в саудовской Про-Лиге сезона-2025/2026.

«Я принял этот вызов [тренировать «Аль-Наср»] только потому, что сказал Криштиану: «Я помогу тебе стать чемпионом, мы выиграем титул, а потом я уйду». Всё. Для меня это свершилось. Это последний матч, который я провел в качестве тренера «Аль-Насра», – приводит слова Жезуша аккаунт Canal GOAT в социальной сети X.

Португальский наставник возглавил команду в августе 2025 года.

После 34 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 86 очков и занял первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Аль-Хиляль», заработавший 84 очка.

Отметим, что нападающий и капитан команды Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Роналду наконец-то чемпион СА! Забил прямым ударом со штрафного и плакал от счастья! Видео
Роналду наконец-то чемпион СА! Забил прямым ударом со штрафного и плакал от счастья! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android