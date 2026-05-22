Луис Энрике: не верю, что Пеп Гвардиола уходит

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на новости об уходе Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».

«Я не верю, что Пеп Гвардиола уходит. Я не верю в это и не хочу в это верить, потому что хотел бы, чтобы он остался на долгие годы», — сказал Луис Энрике в интервью Movistar Plus.

Ранее СМИ сообщали об уходе испанского тренера из «Манчестер Сити» по окончании сезона.

Гвардиола и Энрике — единственные два тренера в истории, которые выиграли требл с двумя разными клубами. Гвардиола — с «Барселоной» и «Манчестер Сити», Энрике — с «Барселоной» и «ПСЖ».

За тур до конца английского чемпионата «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.

