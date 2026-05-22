Матвей Сафонов рассказал о подготовке «ПСЖ» к финалу Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов с «Арсеналом».

—До финала осталось десять дней, как ты себя чувствуешь?

— Сегодня мы начинаем подготовку к этому матчу. Конечно, все думают о финале, и следующие десять дней будут очень интересными. Но я думаю, нам также нужно сохранять спокойствие. Нам нужно найти способ сосредоточиться на матче, но при этом оставаться собранными во время подготовки. Мы должны продолжать работать в обычном режиме, максимально используя это дополнительное время для подготовки к этому очень важному матчу, — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая.