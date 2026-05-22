Роналду плакал от счастья и бил в барабан, Феликс целовал кубок. Яркие фото чемпионства

21 мая на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде состоялся матч заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Аль-Наср» принимал «Дамак». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль в матче оформил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ещё по голу на счету его партнёров по команде Садио Мане и Кингсли Комана. Гол «Дамака» забил с пенальти Морлайе Силла.

«Аль-Наср» стал победителем саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, а Криштиану Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии.

Для португальца этот трофей оказался 35-м в карьере. Один трофей Роналду выиграл со «Спортингом», девять — с «Манчестер Юнайтед». 15 трофеев в копилку Криштиану добавил с мадридским «Реалом», ещё пять — с «Ювентусом». Три трофея Роналду взял со сборной Португалии и два — с «Аль-Насром».