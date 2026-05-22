«У него всегда было это желание стать тренером сборной». Луис Энрике — о Гвардиоле

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал про интерес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы к работе в сборной.

«Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером сборной. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя», — приводит слова Луиса Энрике Movistar Plus.

Гвардиола и Энрике — единственные два тренера в истории, которые выиграли требл с двумя разными клубами. Гвардиола — с «Барселоной» и «Манчестер Сити», Энрике — с «Барселоной» и «ПСЖ».

За тур до конца английского чемпионата «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.