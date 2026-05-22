Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У него всегда было это желание стать тренером сборной». Луис Энрике — о Гвардиоле

«У него всегда было это желание стать тренером сборной». Луис Энрике — о Гвардиоле
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал про интерес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы к работе в сборной.

«Когда я был тренером сборной, он спрашивал меня об этой работе. У него всегда было это желание стать тренером сборной. Не думаю, что он возглавит Италию, но и исключать этого нельзя», — приводит слова Луиса Энрике Movistar Plus.

Гвардиола и Энрике — единственные два тренера в истории, которые выиграли требл с двумя разными клубами. Гвардиола — с «Барселоной» и «Манчестер Сити», Энрике — с «Барселоной» и «ПСЖ».

За тур до конца английского чемпионата «горожане» с 78 очками располагаются на второй строчке. «Арсенал» занимает первое место с 82 очками. Лондонский клуб стал чемпионом Англии.

Материалы по теме
Луис Энрике: не верю, что Пеп Гвардиола уходит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android