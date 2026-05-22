Талалаев: футболисты «Балтики» перестали до конца выполнять инструкции главного тренера

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о поддержке болельщиков в минувшем сезоне чемпионата России.

«Команда действительно чувствует, как за нас переживают наши болельщики. Мы даже стали хуже играть на своем поле, потому что срослись с болельщиками! Футболисты перестали до конца выполнять инструкции главного тренера, потому что стадион гнал их вперёд. Они становились более авантюрными и совершали ошибки, которые мы уже проработали год назад. Это касается даже опытных лидеров, таких как Бевеев и Петров, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» завершила сезон чемпионата России на шестом месте, записав в свой актив 46 очков. Чемпионом РПЛ стал «Зенит», набрав 68 очков.