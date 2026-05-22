Криштиану Роналду показал фото с семьёй после первого титула в Саудовской Аравии

Португальский форвард и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал семейное фото после завоевания первого трофея в Саудовской Аравии.

Фото: Фото: из личного архива Криштиану Роналду

В матче заключительного, 34-го тура саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» уверенно обыграл «Дамак» со счётом 4:1. Роналду оформил дубль, отличившись на 63-й и 81-й минутах встречи.

По итогам сезона команда набрала 86 очков и финишировала на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Для 41-летнего португальца этот титул стал первым с момента перехода в «Аль-Наср» в 2023 году.

В нынешнем сезоне Про-Лиги Роналду провёл 30 матчей, записав на свой счёт 28 голов и две результативные передачи.