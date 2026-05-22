Стали известны детали возможного контракта Сарри с «Аталантой» — Скира

«Аталанта» близка к завершению переговоров с главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри, который может возглавить команду из Бергамо уже в ближайшее время. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

По информации источника, стороны согласовывают последние детали контракта. 67-летнему специалисту предлагают соглашение до лета 2029 года с зарплатой около € 3,5 млн за сезон.

Контракт Сарри с «Лацио» действует до лета 2027 года, однако существует вероятность, что он может покинуть свой пост раньше запланированного срока, так как отношения тренера с руководством римского клуба достигли критической точки.