«Наполи» определился с одним из главных кандидатов на пост тренера — Скира

Руководство «Наполи» определилось с одним из главных кандидатов на пост нового главного тренера после ожидаемого ухода Антонио Конте. Неаполитанский клуб ведёт переговоры с наставником «Болоньи» Винченцо Итальяно. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

По информации источника, чемпион Италии готов предложить 47-летнему специалисту контракт до лета 2028 года с возможностью продления ещё на один сезон. Стороны уже обсуждают условия будущего соглашения.

Итальяно привлёк внимание «Наполи» благодаря успешной работе с «Болоньей», которая в нынешнем сезоне боролась за высокие места в Серии А. До этого тренер также работал в «Фиорентине», где зарекомендовал себя сторонником атакующего и интенсивного футбола.